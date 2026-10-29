Ausblick: YIT zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

YIT präsentiert in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,043 EUR je Aktie gegenüber -0,050 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 26,94 Prozent auf 510,3 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 402,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,014 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,140 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 1,95 Milliarden EUR, gegenüber 1,76 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net