Ausblick: Yifeng Pharmacy Chain mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yifeng Pharmacy Chain wird sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,327 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,280 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Yifeng Pharmacy Chain im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,14 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,56 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 10,36 Prozent gesteigert.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,58 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,38 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 26,04 Milliarden CNY, gegenüber 24,36 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net