Yext Aktie 36068426 / US98585N1063
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31.08.2026 07:01:06
Ausblick: Yext veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Yext wird am 01.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Yext für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Yext mit einem Umsatz von insgesamt 111,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,58 Prozent verringert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,680 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,070 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 443,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 446,6 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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