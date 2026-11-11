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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: YETI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
YETI wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,839 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
YETI soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 523,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 487,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,98 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,01 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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