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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: YETI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

YETI Holdings
40.30 CHF -2.45%
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YETI wird am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,540 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte YETI 0,610 USD je Aktie erwirtschaftet.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 445,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei YETI für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 483,8 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,89 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,03 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 2,01 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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