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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Yelp zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Yelp wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Yelp im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,431 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,610 USD je Aktie gewesen.
Yelp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 368,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 376,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,77 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,24 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,47 Milliarden USD, gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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