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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Yatra Online legt Quartalsergebnis vor
Yatra Online wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,450 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Yatra Online 0,910 INR je Aktie eingenommen.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,25 Milliarden INR gegenüber 3,51 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 35,89 Prozent.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,65 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,98 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,74 Milliarden INR, gegenüber 9,31 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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Analysen zu Yatra Online Limited Registered Shs
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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