Ausblick: Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock stellt am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,89 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock 0,250 HKD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 6,76 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 4,25 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,81 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,16 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 26,72 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 15,46 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net