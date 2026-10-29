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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock stellt am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,89 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock 0,250 HKD je Aktie eingenommen.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 6,76 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 4,25 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,81 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,16 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 26,72 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 15,46 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co Unitary 144A-Reg S
Analysen zu Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co Unitary 144A-Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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