Yamato Holdings Aktie 764034 / JP3940000007

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Yamato stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yamato Holdings
2020.50 JPY 0.32%
Yamato wird am 02.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 71,12 JPY. Dies würde einer Verringerung von 39,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Yamato 116,98 JPY je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 536,41 Milliarden JPY – ein Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yamato 504,12 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 81,63 JPY, gegenüber 111,87 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 1.880,32 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.762,70 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch