Xvivo Perfusion AB Aktie 19661174 / SE0004840718
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Xvivo Perfusion AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Xvivo Perfusion AB wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,651 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 SEK je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Xvivo Perfusion AB im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 235,9 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 24,70 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,40 SEK im Vergleich zu 0,800 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 991,3 Millionen SEK, gegenüber 812,2 Millionen SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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