Ausblick: XTI Aerospace gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

XTI Aerospace wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,140 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 77,05 Prozent erhöht. Damals waren -0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 1250,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 33,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,140 USD im Vergleich zu -4,240 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 129,1 Millionen USD, gegenüber 22,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net