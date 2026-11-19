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19.11.2026 07:01:06
Ausblick: XTB Spolka Akcyjna Bearer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
XTB Spolka Akcyjna Bearer lädt am 20.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass XTB Spolka Akcyjna Bearer für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,82 PLN vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll XTB Spolka Akcyjna Bearer nach den Prognosen von 4 Analysten 629,0 Millionen PLN umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 55,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 405,4 Millionen PLN umgesetzt worden.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,81 PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,48 PLN vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 3,69 Milliarden PLN, nachdem im Vorjahr 2,26 Milliarden PLN in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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