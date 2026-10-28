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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: XPO Logistics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
XPO Logistics äussert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 25 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,58 USD je Aktie gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,70 Prozent auf 2,38 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte XPO Logistics noch 2,11 Milliarden USD umgesetzt.
25 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,53 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,08 Milliarden USD, gegenüber 8,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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