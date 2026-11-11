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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Xplora Technologies AS Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Xplora Technologies AS Registered öffnet am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,152 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 80,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,790 NOK erwirtschaftet wurden.
Xplora Technologies AS Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 517,4 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 510,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,51 NOK, gegenüber -0,720 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,88 Milliarden NOK im Vergleich zu 1,92 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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