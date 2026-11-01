Ausblick: Xperi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xperi wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,296 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 270,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 98,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 13,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie, gegenüber 0,990 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 416,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 443,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net