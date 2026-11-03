Ausblick: Xperi legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xperi veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,168 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,130 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,14 Prozent auf 111,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,881 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,230 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 457,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 448,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net