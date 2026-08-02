Ausblick: Xperi legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xperi lädt am 03.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Xperi im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,308 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,150 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 96,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 12,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 85,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,990 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 417,1 Millionen USD, gegenüber 443,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch