Ausblick: Xpel Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Xpel Technologies veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,597 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Xpel Technologies 0,470 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 10,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 138,8 Millionen USD gegenüber 125,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,20 USD, gegenüber 1,85 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 532,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 476,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net