Ausblick: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor

Börse aktuell - Live Ticker

Die Märkte in Fernost verbuchen am Montag Gewinne. Der heimische Markt rutschte am Freitag am späten Nachmittag unter die Nulllinie und schloss dann auch tiefer. Der deutsche Leitindex tendierte vor dem Wochenende minimal fester. An der Wall Street waren moderate Gewinne zu beobachten.