Xenon Pharmaceuticals Aktie 25419823 / CA98420N1050
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Xenon Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Xenon Pharmaceuticals wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,141 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,070 USD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 9 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -4,752 USD je Aktie, gegenüber -4,360 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 2,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 7,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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