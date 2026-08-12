XBP Global Holdings Incorporation Registered Shs Aktie 151565505 / US98400V2007
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: XBP Global legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
XBP Global wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -1,040 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 45,26 Prozent erhöht. Damals waren -1,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 398,99 Prozent auf 197,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte XBP Global noch 39,6 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -4,510 USD im Vergleich zu 93,87 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 810,6 Millionen USD, gegenüber 791,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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