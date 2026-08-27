X-Trade Brokers Dom Maklerski Aktie 32400337 / PLXTRDM00011
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: X-Trade Brokers Dom Maklerski zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
X-Trade Brokers Dom Maklerski stellt am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 4,19 PLN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,84 PLN je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 905,8 Millionen PLN – ein Plus von 51,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem X-Trade Brokers Dom Maklerski 597,0 Millionen PLN erwirtschaften konnte.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 13,40 PLN je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,48 PLN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,64 Milliarden PLN, gegenüber 2,26 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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