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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: X-FAB SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
X-FAB SE wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,110 EUR je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 200,1 Millionen USD für X-FAB SE, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 195,6 Millionen EUR erzielt wurde.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,027 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,200 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 817,8 Millionen USD, gegenüber 771,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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