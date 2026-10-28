|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Wuxi NCE Power A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Wuxi NCE Power A veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,338 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 40,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Wuxi NCE Power A 0,240 CNY je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 624,3 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 37,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Wuxi NCE Power A einen Umsatz von 455,7 Millionen CNY eingefahren.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,30 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,950 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 2,54 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,87 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Wuxi NCE Power Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Wuxi NCE Power A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Wuxi NCE Power A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.08.26
|Ausblick: Wuxi NCE Power A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
10.08.26
|Erste Schätzungen: Wuxi NCE Power A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Wuxi NCE Power Co., Ltd. Registered Shs -A-
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: SMI leichter -- DAX etwas höher -- US-Börsen freundlich erwartet -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich tiefer, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. An der Wall Street dürften grüne Vorzeichen zu sehen sein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.