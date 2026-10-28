Ausblick: WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,445 CNY je Aktie gegenüber 0,290 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,23 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 36,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,83 Milliarden CNY in den Büchern standen.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,44 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,01 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 18,89 Milliarden CNY, gegenüber 14,39 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch