Ausblick: WSP Global stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WSP Global stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,19 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte WSP Global noch 2,18 CAD je Aktie eingenommen.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,53 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,22 Milliarden CAD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,35 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 7,38 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,56 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 18,29 Milliarden CAD waren.

Redaktion Finanzen.net