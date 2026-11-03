|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: WSP Global stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
WSP Global stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,19 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte WSP Global noch 2,18 CAD je Aktie eingenommen.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,53 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,22 Milliarden CAD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,35 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 7,38 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,56 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 18,29 Milliarden CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu WSP Global Inc
|
07:01
|Ausblick: WSP Global stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: WSP Global legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: WSP Global legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: WSP Global präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: WSP Global veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu WSP Global Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tritt im Dienstagshandel auf der Stelle, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.