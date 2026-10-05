Worthington Steel Aktie 130897918 / US9821041012
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05.10.2026 07:01:06
Ausblick: Worthington Steel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Worthington Steel wird am 06.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,920 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,720 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 130,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,01 Milliarden USD gegenüber 872,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,42 USD, gegenüber 0,170 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 7,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,44 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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