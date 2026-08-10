Worksport Aktie 143262999 / US98139Q3083
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Worksport mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Worksport lädt am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,440 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,710 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 9,76 Prozent auf 4,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -1,120 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,160 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 35,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 16,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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