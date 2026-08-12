Workhorse Group Aktie 151148791 / US98138J5039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Workhorse Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Workhorse Group lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,949 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 95,26 Prozent erhöht. Damals waren -20,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 6,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,7 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Workhorse Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 5,3 Millionen USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -4,209 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -6,760 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 34,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 21,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Workhorse Group Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Workhorse Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Workhorse Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Workhorse Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: Workhorse Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Workhorse Group Inc Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.