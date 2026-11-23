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23.11.2026 07:01:06
Ausblick: Workday mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Workday präsentiert am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 36 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,74 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Workday ein EPS von 0,940 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 34 Analysten einen Zuwachs von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,69 Milliarden USD gegenüber 2,43 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 38 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,09 USD je Aktie, gegenüber 2,59 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 37 Analysten durchschnittlich bei 10,67 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 9,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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