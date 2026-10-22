Ausblick: Woori Financial Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Woori Financial Group wird am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,93 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,57 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,17 Milliarden USD – ein Minus von 60,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Woori Financial Group 5,45 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,45 USD, gegenüber 8,55 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 8,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,75 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch