Wolfspeed Aktie 149157435 / US97785W1062
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Bilanz steht an
|
05.05.2026 03:09:00
Ausblick: Wolfspeed mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Wolfspeed wird am Dienstag seine Bücher öffnen.
Wolfspeed lädt am 05.05.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -3,780 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 103,23 Prozent verringert. Damals waren -1,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 19,09 Prozent auf 150,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Wolfspeed noch 185,4 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -13,080 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -11,390 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 672,2 Millionen USD, gegenüber 757,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Wolfspeed
|
05.02.26
|Wolfspeed-Aktie sinkt zweistellig: Verluste werden grösser - Erwartungen verfehlt (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Wolfspeed
USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?
Wir sprechen mit dem US-Experten Alexander Berger über die aktuell wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten. Während im vergangenen Jahr vor allem Trumps Zollpolitik im Fokus stand, sind es heute geopolitische Spannungen, politische Unsicherheit und die Geldpolitik der USA, die das Marktgeschehen bestimmen.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst schwächer -- SMI und DAX schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Montag auf rotem Terrain. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.