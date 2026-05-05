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Wolfspeed Aktie 149157435 / US97785W1062

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Bilanz steht an 05.05.2026 03:09:00

Ausblick: Wolfspeed mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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Wolfspeed wird am Dienstag seine Bücher öffnen.

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Wolfspeed lädt am 05.05.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -3,780 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 103,23 Prozent verringert. Damals waren -1,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 19,09 Prozent auf 150,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Wolfspeed noch 185,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -13,080 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -11,390 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 672,2 Millionen USD, gegenüber 757,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Wolfspeed-Aktie sinkt zweistellig: Verluste werden grösser - Erwartungen verfehlt

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’546.31 19.90 SNWB3U
Short 13’823.23 13.97 SE3BRU
Short 14’338.04 9.00 STRBXU
SMI-Kurs: 13’003.33 04.05.2026 17:30:11
Long 12’484.29 19.90 S33BNU
Long 12’197.62 13.97 SMWBHU
Long 11’664.01 8.91 S7MBDU
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