Ausblick: Wisdomtree Investments gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Wisdomtree Investments wird am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,300 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Wisdomtree Investments soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 180,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,19 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,750 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 701,9 Millionen USD, gegenüber 493,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net