Wintrust Financial Aktie 522875 / US97650W1080
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18.10.2026 07:01:06
Ausblick: Wintrust Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Wintrust Financial stellt am 19.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Wintrust Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,31 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,78 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 30,81 Prozent auf 754,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 13,21 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,40 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,97 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,21 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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