Ausblick: Wingstop zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wingstop wird am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 26 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Wingstop ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 1,02 USD in den Büchern gestanden.

23 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,76 Prozent auf 192,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 175,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,21 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 761,8 Millionen USD, gegenüber 696,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch