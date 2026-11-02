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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Willis Lease Finance stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Willis Lease Finance wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Willis Lease Finance in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 170,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 167,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,49 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,13 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 731,4 Millionen USD, gegenüber 675,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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