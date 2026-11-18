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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Williams-Sonoma zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Williams-Sonoma äussert sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 20 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,00 Milliarden USD – ein Plus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Williams-Sonoma 1,88 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,54 USD aus. Im Vorjahr waren 8,84 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 8,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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