Willdan Group Aktie 2718297 / US96924N1000
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Willdan Group präsentiert Quartalsergebnisse
Willdan Group wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 41,04 Prozent auf 102,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Willdan Group noch 173,5 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,92 USD aus. Im Vorjahr waren 3,49 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 412,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 681,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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