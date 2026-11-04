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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Willdan Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Willdan Group lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Willdan Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,08 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Willdan Group in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 40,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 107,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 182,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,08 USD, gegenüber 3,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 423,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 681,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Willdan Group IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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