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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Will Semiconductor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Will Semiconductor wird am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,894 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,980 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,98 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,83 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,79 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,37 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 30,08 Milliarden CNY, gegenüber 28,84 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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