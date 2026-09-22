WildBrain Aktie 151867904 / CA96810C2004
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22.09.2026 07:01:06
Ausblick: WildBrain veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
WildBrain wird am 23.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,033 CAD gegenüber 0,050 CAD im Vorjahresquartal.
WildBrain soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,2 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 57,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 165,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,396 CAD je Aktie, gegenüber -0,420 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 259,9 Millionen CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 523,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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