Ausblick: WildBrain veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

WildBrain wird am 23.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,033 CAD gegenüber 0,050 CAD im Vorjahresquartal.

WildBrain soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,2 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 57,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 165,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,396 CAD je Aktie, gegenüber -0,420 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 259,9 Millionen CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 523,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch