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Wihlborgs Fastigheter AB Registered Shs Aktie 119139751 / SE0018012635

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05.07.2026 07:01:06

Ausblick: Wihlborgs Fastigheter Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wihlborgs Fastigheter AB Registered Shs
7.04 EUR 1.73%
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Wihlborgs Fastigheter Registered lädt am 06.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,75 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,47 SEK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Wihlborgs Fastigheter Registered nach den Prognosen von 7 Analysten 1,16 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,10 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,69 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,22 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,71 Milliarden SEK, gegenüber 4,38 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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