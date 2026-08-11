Ausblick: Wienerberger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wienerberger wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,160 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Wienerberger in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,62 Milliarden USD im Vergleich zu 1,41 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,359 USD je Aktie, gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 5,60 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch