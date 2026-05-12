Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Vor Quartalsbilanz
|
12.05.2026 14:58:00
Ausblick: Wienerberger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Wienerberger gewährt einen Blick in die Bücher - was Analysten von der Bilanz erwarten.
Wienerberger präsentiert am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,186 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 EUR je Aktie erzielt worden.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,06 Milliarden EUR gegenüber 1,10 Milliarden EUR im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 3,86 Prozent.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,52 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,81 Milliarden EUR, gegenüber 4,57 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht
Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.Weiterlesen!
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
12:26
|Anleger in Wien halten sich zurück: So performt der ATX Prime aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|ATX aktuell: ATX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
11.05.26
|Börse Wien in Grün: ATX zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
11.05.26
|ATX aktuell: Das macht der ATX am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
11.05.26
|Freundlicher Handel in Wien: Börsianer lassen ATX steigen (finanzen.ch)
|
11.05.26
|ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So hoch ist die Dividende von Wienerberger (finanzen.ch)