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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Wienerberger mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Wienerberger öffnet die Bücher. Das erwarten Experten vom Zahlenwerk.
Wienerberger wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,233 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,590 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,22 Prozent auf 1,28 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Wienerberger noch 1,17 Milliarden EUR umgesetzt.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,812 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,87 Milliarden EUR, gegenüber 4,57 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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Analysen zu Wienerberger AG
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher. Die Börsen in Asien fanden keine einheitliche Richtung.