Widepoint Aktie 57897032 / US9675902095
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Widepoint öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Widepoint äussert sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,040 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,060 USD je Aktie vermeldet.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,43 Prozent auf 41,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,145 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,280 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 171,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 150,6 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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