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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Whitehorse Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Whitehorse Financial stellt am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,250 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Whitehorse Financial ein EPS von -0,020 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 15,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 4,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Whitehorse Financial einen Umsatz von 15,9 Millionen USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,968 USD, gegenüber 0,620 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 61,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 37,9 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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07:01
|Ausblick: Whitehorse Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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|Erste Schätzungen: Whitehorse Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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