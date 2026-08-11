Whitefibre Incorporation Registered Shs Aktie 147029682 / KYG961151035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Whitefibre zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Whitefibre lässt sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Whitefibre die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,409 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Whitefibre nach den Prognosen von 8 Analysten 18,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12306,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,825 USD im Vergleich zu -0,010 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 126,7 Millionen USD, gegenüber 0,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Whitefibre Incorporation Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Whitefibre zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Whitefibre stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.03.26
|Ausblick: Whitefibre präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Whitefibre Incorporation Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.