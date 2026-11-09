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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Whitefibre verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Whitefibre öffnet am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,366 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 29,9 Millionen USD – ein Plus von 17488,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Whitefibre 0,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,017 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 136,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 0,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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