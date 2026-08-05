Wheaton Precious Metals Aktie 36429694 / CA9628791027
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Wheaton Precious Metals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Wheaton Precious Metals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,14 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Wheaton Precious Metals noch ein Gewinn pro Aktie von 0,890 CAD in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 879,3 Millionen USD, was einem Umsatz von 696,8 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,86 USD, gegenüber 4,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 3,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,23 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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